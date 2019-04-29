السعودية اليوم / تعليم جازان يحتفي بالمشرفين التربويين



جيزان 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

كرم مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس أمس، المشرفين التربويين بالمنطقة، بحضور المساعدين للشؤون التعليمية والمدرسية، ومديري مكاتب التعليم التابعة للإدارة.

وأبان الدكتور الأحوس ، أن المكرمين ثلة متميزة من قادة العمل التعليمي والتربوي بالمنطقة، مشيداً بالجهود التي يبذلها المشرفون في دعم الميدان التعليمي ومساندته وتحسين العملية التعليمية، مشيراً إلى الآمال المعقودة على إدارة الإشراف التربوي لتطوير العمل والسعي للأفضل عاماً بعد عام.

من جانبه استعرض مدير إدارة الإشراف التربوي الدكتور أحمد عطيف، منجزات إدارة الإشراف وجملة من الإحصائيات عن ما تم إنجازه خلال العام.

فيما اختتم الحفل بتسليم الدروع والهدايا التذكارية للمكرمين من مديري المكاتب ومساعديهم ورؤساء أقسام الإشراف التربوي وجميع مشرفي المنطقة.

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09:58ت م

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