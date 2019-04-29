السعودية اليوم / كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تختتم عامها التدريبي الحالي



جدة 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

أقامت كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة أمس حفلها الختامي التكريمي للعام التدريبي الحالي 1439 -1440هـ بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، فيصل بن عقيل كدسة، وعميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي والكادر التدريبي.

وبدأ الحفل بكلمة لعميد الكلية عبر خلالها عن شكره لمنسوبي الكلية على ما بذلوه من جهود خلال العام التدريبي متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح ، وحثهم على الاستمرارية في العطاء في الأعوام القادمة.

وبين أن الكلية دأب في كل عام على الاحتفال بختام برامجها ولقاء منسوبيها ،إلى جانب تكريم المتميزين منهم من مختلف الإدارات والأقسام على الجهود المبذولة خلال العام التدريبي.

فيما أثنى مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة على الإنجازات التي حققتها كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة على مستوى الكليات التقنية بالمملكة.

وجرى في نهاية الحفل تكريم المتميزين من منسوبي الكلية .

//إنتهى//

09:51ت م

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