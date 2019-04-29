السعودية اليوم / دعوي نجران يطلق حزمة من البرامج والأنشطة الدعوية



نجران 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران أمس، حزمة من البرامج والأنشطة الدعوية للتعريف بفضل شهر رمضان المبارك وأحكام الصوم الشرعية، وكيفية استغلاله للتوبة والتقرب إلى الله تعالى.

وأوضح مدير عام الفرع عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن ذلك يأتي ضمن اهتمامات الفرع ودوره في نشر العلم الشرعي والدعوة إلى الله وفق كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح.

من جهته أبان مدير إدارة الدعوة بالفرع، مساعد بن أحمد المصعبي أن هذه البرامج تشمل الدروس العلمية والمحاضرات والكلمات في مختلف أحياء المدينة ومحافظات المنطقة لتكون شاملة لجميع شرائح المجتمع، وستنطلق بخمسة دروس علمية مكثفة طيلة الأسبوع حتى ليلة رمضان، إضافة للمحاضرات وعشرات الكلمات بالمساجد، ومساجد الإدارات الحكومية، إلى جانب تنظيم برامج للجاليات المسلمة وحديثي الإسلام بالمنطقة، لتعريفهم بأحكام الصوم واستغلال الشهر الكريم في العبادة والتقرب لله.

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09:17ت م

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