السعودية | مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: المملكة ترفض التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وكل ما من شأنه المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:22 صباحًا, 29 أبريل 2019 م المناطق _ واس أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، رفض المملكة العربية السعودية التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة، وكل ما من شأنه المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها.

كما عبر المصدر عن تطلع المملكة العربية السعودية إلى علاقة متينة بين مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقتين، يسودها الاحترام المتبادل، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

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