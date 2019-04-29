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2019-04-29 اشتباه يوقع بوافد بحوزته نصف مليون ريال مجهولة المصدر في جازان متابعات الخليج 365 - جازان ضبط رجال القوات الخاصة لأمن الطرق في طريق مكة – جدة السريع وافداً بحوزته أكثر من نصف ملیون ریال بداخل كرتون ولیس معه ما يُثبت مصدرها. Advertisements وكان رجال أمن الطرق بنقطة تفتیش الشمیسي اشتبهوا في وافد عربي يقود مركبة باتجاه مكة المكرمة. وتم استيقاف الوافد، وُعثر على أكثر من نصف ملیون ریال في كرتون بالمقعد الخلفي، عبارة عن مختلف الفئات النقدية، وعملات معدنیة داخل أكیاس.









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