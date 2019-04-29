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2019-04-29 صورة تاريخية للملك فيصل خلال تفقده أعمال التطوير في المسجد الحرام متابعات الخليج 365 - الرياض نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخیة صورة للملك فیصل بن عبدالعزيز –رحمه الله-، خلال تفقده أعمال التطوير بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، قبل نحو 55 عاماً. Advertisements وأظھرت الصورة التي يعود تاريخھا لعام (1964) الموافق (1384 ھـ)، وھو يسیر في الحرم المكي برفقة عدد من الأشخاص وكان يتحدث مع أحدھم. يذكر أن رئاسة شؤون الحرمین تقوم حالیاً بالإجراءات اللازمة لتھیئة الحرمین الشريفین خلال شھر رمضان المبارك، لیكونا مھیئین لاستقبال المعتمرين والمصلین.









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