فيديو.. شاب يترجل من سیارته لمساعدة سیدة على عبور الطریق

2019-04-29

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وثق مقطع فیديو مساعدة شاب في مكة المكرمة لسیدة مسنة تدفع عربة؛ على عبور أحد الشوارع الرئیسیة.

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وكان الشاب قد أوقف سيارته على جانب الطريق، وترجل منها وسارع لمساعدة السيدة المسنة في مشهد عفوي.

ويُظھر مقطع الفیديو الشاب وھو يحمل مع السیدة العربة التي كانت تدفعھا، ويساعدھا على عبور الطريق، في موقف نال استحسان متداوليه.