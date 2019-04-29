- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. المرور یطارد مركبات على الطرق السریعة بالریاض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. المرور یطارد مركبات على الطرق السریعة بالریاض
متابعات الخليج 365 - الرياض
وثق مقطع فیديو لـ “سناب الداخلیة” مطاردات المرور السري في مدينة الرياض لمركبات يقودھا متھورون، على الطرق السريعة.
ووثق مقطع فیديو السرعات الزائدة لقائدي تلك المركبات، التي بلغت 200 كم، وتمكن المرور السريع من إجبار قائديھا على التوقف بعد مطاردتھم.
وعمد معظم قائدي تلك المركبات على خلع اللوحات الأمامیة، فیما عثر المرور مع أحدھم على حبوب كبتاجون وحبوب زينكس وحشیش.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. المرور یطارد مركبات على الطرق السریعة بالریاض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.