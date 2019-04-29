فيديو.. المرور یطارد مركبات على الطرق السریعة بالریاض

2019-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق مقطع فیديو لـ “سناب الداخلیة” مطاردات المرور السري في مدينة الرياض لمركبات يقودھا متھورون، على الطرق السريعة.

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ووثق مقطع فیديو السرعات الزائدة لقائدي تلك المركبات، التي بلغت 200 كم، وتمكن المرور السريع من إجبار قائديھا على التوقف بعد مطاردتھم.

وعمد معظم قائدي تلك المركبات على خلع اللوحات الأمامیة، فیما عثر المرور مع أحدھم على حبوب كبتاجون وحبوب زينكس وحشیش.