السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» المهندس أحمد الراجحي، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة اللجنة. واستعرض أهم إنجازات اللجنة خلال عام 2018، ونتائج التحول في برامج وخدمات اللجنة الموجهة للفئات المستهدفة. وأوضح الراجح أن المجلس ناقش عددا من الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال، يأتي في مقدمتها الاطلاع على الحساب المالي الختامي للعام المالي 2018، إلى جانب مناقشة مشروع تأسيس ودعم الجمعيات المتخصصة لخدمة الفئات المشمولة برعاية اللجنة.



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كانت هذه تفاصيل خبر مناقشة تأسيس جمعيات متخصصة لخدمة المشمولين برعاية «تراحم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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