وزير العدل: التعاون بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب نموذجي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب رئيس المكتب التنفيذي الدكتور وليد الصمعاني أن التعاون بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب نموذج يحتذى به في التنسيق العربي.

جاء ذلك خلال ترؤسه أمس أعمال المكتب في اجتماعه الـ 64 الذي عقد في محافظة جدة، مرحبا بالحضور، راجيا أن يسهم الاجتماع في تنفيذ قرارات المجلس على الوجه الأكمل، بما يعزز العمل العربي المشترك تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويحقق آمال القيادات العربية.

وقال إن مسيرة المكتب التنفيذي مسيرة حافلة تستحق الاستعراض والإشادة، فمنذ تأسيسه وعقد اجتماعه الأول وهو يتولى مهامه في متابعة قرارات مجلس وزراء العدل العرب، ويقدم المقترحات والتوصيات التي تسهم في تطوير أعمال المجلس، وتشهد للدور الفاعل للمكتب التنفيذي مخرجاته التي أسهمت في تطوير المنظومة القضائية العربية، وعززت دور مجلس وزراء العدل العرب في الاضطلاع بمهامه المنوطة به في المجال القضائي والعدلي والحقوقي.

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وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن توصيات تتعلق بعدد من الموضوعات ذات الأهمية في المجال القضائي والقانوني، منها على سبيل المثال: تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذلك مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، وتتطلب تلك الموضوعات مزيدا من الاهتمام على صعيد الدراسة والمتابعة الذي يبرز معه دور المكتب التنفيذي في العمل على تنفيذ قرارات المجلس وتحقيق ما يصبو إليه إزاء تلك القضايا بما يلبي تطلعات القادة العرب.

وأكد أن تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب يشكل أحد أهم الموضوعات المتعلقة بأعمال المكتب التنفيذي، ذلك أنه كان للتنسيق الدائم بين المجلسين نتائجه الإيجابية والمثمرة، ومثل أنموذجا يحتذى به للعمل التكاملي والتنسيقي العربي، وكان من ثماره التوقيع المشترك على عدد من الاتفاقيات العربية ذات الشأن القضائي والأمني، متمنيا مزيدا من التنسيق والمتابعة لتعزيز التعاون القائم بين أمانتي المجلسين.

وأعاد المكتب التنفيذي بالإجماع انتخاب الصمعاني رئيسا، ووزير العدل الكويتي المستشار الدكتور فهد العفاسي نائبا لرئيس المكتب.

وقدم الصمعاني شكره لأعضاء المكتب التنفيذي على إعادة انتخابه، مؤكدا العمل من خلال المكتب التنفيذي على تعزيز التعاون العربي في جميع المجالات العدلية، في ضوء قرارات مجلس وزراء العدل العرب.