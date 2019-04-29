وزير الحج: القطاع الخاص شريك مهم في خدمة ضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن أن الوزارة تنظر للقطاع الخاص كشريك في إثراء تجربة الحاج والمعتمر على مختلف الأصعدة، مبينا أنها ستقدم جميع التسهيلات والدعم ليؤدي القطاع الخاص الدور المأمول منه في تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن ورؤية المملكة 2030.

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وأضاف خلال لقائه بشركات ومؤسسات قطاع الحج والعمرة، أن الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في مجالي الحج والعمرة يمكن أن يكون أكبر مما هو عليه الآن، وقال «شرحنا في لقائنا أهمية أن يبادر القطاع الخاص للابتكار والتجديد والتجويد لنوعية الخدمات التي يقدمها لضيوف الرحمن، وأن يستشعروا المسؤولية العظيمة التي يقومون بها».

وأكد لمنسوبي القطاع أن الوزارة ستقدم التسهيلات لمختلف الشركات، إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تحرص على رفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، على أن تكون خدمات مستدامة عالية الجودة، تقدم بأيدٍ وطنية مؤهلة.

وأفاد بأن الوزارة تطمح لأن تتطور شركات الحج والعمرة، وتقدم نموذجا لشركات متميزة لا تهدف إلى الربح فحسب، بل تنتقل بالضيف لمنافسة الخدمات العالمية المشابهة في قطاع الضيافة وتثري تجربته، وهذا الأمر ليس صعبا، ونحن على أتم الاستعداد لتطوير ودعم مثل هذا النموذج، مجددا الدعوة لشركات القطاع لأن تعمل وتبادر وتجدد، وأن تكون عنصرا فاعلا في برنامج خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدا أنه متى ما شهد هذا القطاع تحركا إيجابيا، فإن حزم الدعم والتمكين ستستمر وتتواصل، للوصول إلى المنافسة العادلة وتقديم أجود الخدمات.