خادم الحرمين يبحث ترتيبات قمة الـ 20 مع وزير خارجية اليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس، وزير الخارجية الياباني تارو كونو.

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وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، إضافة إلى استعراض أبرز الترتيبات بخصوص قمة الـ 20 المقبلة التي ستعقد في اليابان.

حضر الاستقبال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي.

كما حضره من الجانب الياباني سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا، ومدير عام شعبة شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية هيروشي أوكا، وعدد من المسؤولين.