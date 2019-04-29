، صورة مسربة تكشف معلومات جديدة عن أيقونة "سامسونج" الجديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد أن أعلنت سحب جميع عينات "جالكسي فولد" التي وزّعتها للتجربة

كشفت تقارير إخبارية عن صورة جديدة مسربة حول أيقونة شركة "سامسونج" الجديدة المرتقبة "غلاكسي نوت 10 برو".

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية، تقريرًا حول صورة جديدة مسربة من هاتف سامسونج المرتقب "غلاكسي نوت 10 برو"، الذي أشارت إلى أنه سيحمل بطارية "مفاجئة" لمستخدميه.

وسيكون هاتف "غلاكسي نوت 10 برو" بجانب هاتف "غلاكسي نوت 10"، الذي قررت إطلاقه في وقت لاحق.

ومن المقرر أن تكون بطارية "غلاكسي توت 10 برو" بسعة كبيرة تصل إلى 4500 ميللي أمبير في الساعة.

وتزيد سعة بطارية تلك النسخة، عن نسخة "غلاكسي نوت 9" بنحو 500 ميللي أمبير في الساعة تقريبًا، كما أنها نفس السعة التي اعتمدتها في هاتف "غلاكسي إس 10".

وكانت سامسونج قد أعلنت سحب جميع عينات الهاتف "جالكسي فولد" التي وزّعتها على مراجعين لتجربتها، بعد أن أرهقت الشركةَ صفعةٌ تَلَقّتها سُمعتها بتأجيل موعد إطلاق أول هواتفها القابلة للطي.

بدلًا من تلقي الإشادات قبل إطلاق الهاتف، في 26 أبريل، بالولايات المتحدة، ابتليت الشركة الكورية الجنوبية برصد عيوب من قِبَل مراسلي صفحات التكنولوجيا تَضَمّنت كسورًا وانتفاخات ووميضًا في الشاشات بعد يوم واحد فقط من استخدام العينات.