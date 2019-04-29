، الراجحي: نسعى إلى تعزيز السلامة والصحة المهنية عبر البرنامج الوطني ،

محمد بن مسعود - الدمام - الوزير: مفهوم بيئة العمل يتعدَّى الأمور التوعوية والتنظيمية المحيطة بالعاملين

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ في كلمته التي ألقاها إبّان مؤتمر السلامة والصحة المهنية الذي عقدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن انعقاد هذا المؤتمرِ يأتي إيماناً مِنا بأهميةِ رفعِ التوعيةِ بمفهومِ السلامةِ والصحةِ في بيئةِ العملِ، ونشر ثقافةِ الوقايةِ، بما يُسهمُ في تعزيزِ حمايةِ سلامةِ وصحةِ العاملين والحفاظ على الممتلكاتِ والبيئةِ، وبما ينعكسُ إيجاباً على خفضِ تكاليفِ إصاباتِ العملِ، وتعزيز كفاءةِ المنشآتِ.

وأكد أن مفهومَ بيئةِ العملِ يتعَدَّى الأمورَ التوعويةَ والتنظيميةَ المحيطةَ بالعاملين في بيئةِ العملِ، لذلك قامتْ الوزارة بوضعِ إطارٍ أشملَ يتكوَّنُ مِن عدةِ ركائز استراتيجية جميعها تَسعى إلى تعزيزِ ممارساتِ السلامةِ والصحةِ المهنيةِ، وذلك من خِلالِ (البرنامجِ الوطني الإستراتيجي للسلامةِ والصحةِ المهنيةِ)، الَّذي يُعدُ إحدى مبادراتِ الوزارةِ في برنامجِ التحوّلِ الوطني 2020، أحد برامج رؤيةِ المملكةِ 2030، من أجلِ التأثيرِ الإيجابي في بيئةِ العملِ بشكلٍ شموليٍّ.

وأضاف: إن البرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامةِ والصحةِ المهنيةِ يرتكز على أربعِ ركائزَ رئيسةٍ هي: تعزيزُ التوعيةِ ونشر ثقافةِ الوقايةِ، وتعزيزُ وجودِ الكوادرِ الوطنيةِ والبنيةِ التحتيةِ للسلامةِ والصحةِ المهنيةِ وتعزيزُ التشريعاتِ والأنظمةِ وتعزيزُ تفتيشِ السلامةِ والصحةِ المهنيةِ وتسجيل الإصاباتِ والتحقيقِ في حوادثِ العملِ.

وشدّد في نهاية كلمته على أنَّ المنشآتِ شريكٌ لَها في تحقيقِ النجاحِ، حيث إنَّ دورَ أصحابِ العملِ والعاملينَ ضروريٌّ في المساهمةِ في تَطبيقِ ممارساتِ السلامةِ والصحةِ المهنيةِ، بَلْ يُعد دوراً جوهرياً يجعلُ من جهودِ الوزارةِ في هذا المجالِ واقعاً ملمُوساً.

يُذكر أنه قد دشّن خلال المؤتمر الموقع الإلكتروني للسلامة والصحة المهنية، بالمشاركة مع مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو؛ كما زار الوزير المعرض المصاحب الذي شارك فيه عددٌ من المنشآت والجهات الحكومية، كما كرّم عدداً من المشاركين في المؤتمر الذي صاحبته مجموعة من جلسات الحوار وورش العمل.