، رئيس أبل يثير الجدل: تخلصوا من هواتفكم ،

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أثار تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" الأمريكية، الجدلَ بمطالبته مستخدميه بضرورة التخلص من الهواتف الذكية.
وجاءت تصريحات رئيس أبل لموقع "بزنس إنسايدر"، في إطار نصائحه بضرورة التخلي عن إدمان الهواتف الذكية.
ورد "كوك" على سؤال يتحدث عن أن أحدث دراسة أظهرت أن الإنسان يمسك بهاتفه نحو 2617 مرة في المتوسط؛ فقال: "لا ينبغي أن يفعل الناس هذا الأمر".
وتابع: "أبل لا تطمح أو تطمع لأن يستخدم الإنسان هاتفه طيلة الوقت؛ فهذا أمر خطأ ولم يكن في أي وقت بمثابة هدف لنا".
ويرى "كوك" أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي التي تجعل الناس يمسكون هواتفهم المحمولة على نحو مستمر، حتى يطالعوا كل ما يحدث.
ونصح رئيس أبل مستخدميه، بما وصفه بـ"الحل البسيط"، وهو أن "يتوقف أي شخص عن النظر بهاتفه باستمرار، حين يكون هناك أحد الأشخاص معه في الغرفة أو المكان".
وأردف: "من الخطأ أن ينصرف الإنسان إلى التحديق في شاشة الهاتف، عوضًا عن أن يتفاعل وينظر إلى الشخص الموجود بجانبه".
ومضى: "كما أن أهم أمر يمكن أن ينفذه أي شخص، هو تعطيل خواصّ الإشعارات في أي مكان".
واستطرد: "كنت أسأل نفسي حول ما إذا كنت بالحاجة فعلًا إلى الكم الهائل من الإشعارات، وبعدها، قمت بالتعطيل".
وأتم: أنصح الناس بهذه الخطوة إذا لم يكونوا قد بادروا حتى الآن باتباعها.
رئيس أبل يثير الجدل: تخلصوا من هواتفكمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-29
أثار تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" الأمريكية، الجدلَ بمطالبته مستخدميه بضرورة التخلص من الهواتف الذكية.
وجاءت تصريحات رئيس أبل لموقع "بزنس إنسايدر"، في إطار نصائحه بضرورة التخلي عن إدمان الهواتف الذكية.
ورد "كوك" على سؤال يتحدث عن أن أحدث دراسة أظهرت أن الإنسان يمسك بهاتفه نحو 2617 مرة في المتوسط؛ فقال: "لا ينبغي أن يفعل الناس هذا الأمر".
وتابع: "أبل لا تطمح أو تطمع لأن يستخدم الإنسان هاتفه طيلة الوقت؛ فهذا أمر خطأ ولم يكن في أي وقت بمثابة هدف لنا".
ويرى "كوك" أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي التي تجعل الناس يمسكون هواتفهم المحمولة على نحو مستمر، حتى يطالعوا كل ما يحدث.
ونصح رئيس أبل مستخدميه، بما وصفه بـ"الحل البسيط"، وهو أن "يتوقف أي شخص عن النظر بهاتفه باستمرار، حين يكون هناك أحد الأشخاص معه في الغرفة أو المكان".
وأردف: "من الخطأ أن ينصرف الإنسان إلى التحديق في شاشة الهاتف، عوضًا عن أن يتفاعل وينظر إلى الشخص الموجود بجانبه".
ومضى: "كما أن أهم أمر يمكن أن ينفذه أي شخص، هو تعطيل خواصّ الإشعارات في أي مكان".
واستطرد: "كنت أسأل نفسي حول ما إذا كنت بالحاجة فعلًا إلى الكم الهائل من الإشعارات، وبعدها، قمت بالتعطيل".
وأتم: أنصح الناس بهذه الخطوة إذا لم يكونوا قد بادروا حتى الآن باتباعها.
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
09:33 AM
قال: لا ينبغي أن يفعل الناس هذا الأمر
أثار تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" الأمريكية، الجدلَ بمطالبته مستخدميه بضرورة التخلص من الهواتف الذكية.
وجاءت تصريحات رئيس أبل لموقع "بزنس إنسايدر"، في إطار نصائحه بضرورة التخلي عن إدمان الهواتف الذكية.
ورد "كوك" على سؤال يتحدث عن أن أحدث دراسة أظهرت أن الإنسان يمسك بهاتفه نحو 2617 مرة في المتوسط؛ فقال: "لا ينبغي أن يفعل الناس هذا الأمر".
وتابع: "أبل لا تطمح أو تطمع لأن يستخدم الإنسان هاتفه طيلة الوقت؛ فهذا أمر خطأ ولم يكن في أي وقت بمثابة هدف لنا".
ويرى "كوك" أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي التي تجعل الناس يمسكون هواتفهم المحمولة على نحو مستمر، حتى يطالعوا كل ما يحدث.
ونصح رئيس أبل مستخدميه، بما وصفه بـ"الحل البسيط"، وهو أن "يتوقف أي شخص عن النظر بهاتفه باستمرار، حين يكون هناك أحد الأشخاص معه في الغرفة أو المكان".
وأردف: "من الخطأ أن ينصرف الإنسان إلى التحديق في شاشة الهاتف، عوضًا عن أن يتفاعل وينظر إلى الشخص الموجود بجانبه".
ومضى: "كما أن أهم أمر يمكن أن ينفذه أي شخص، هو تعطيل خواصّ الإشعارات في أي مكان".
واستطرد: "كنت أسأل نفسي حول ما إذا كنت بالحاجة فعلًا إلى الكم الهائل من الإشعارات، وبعدها، قمت بالتعطيل".
وأتم: أنصح الناس بهذه الخطوة إذا لم يكونوا قد بادروا حتى الآن باتباعها.
، رئيس أبل يثير الجدل: تخلصوا من هواتفكم ،
المصدر : الخليج 365
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