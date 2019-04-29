، تقلبات جوية تضرب أجواء المملكة وتنبيهات "الأرصاد" تبشّر بالأمطار ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالات بدأت مع ساعات الصباح وتتواصل للمساء مع شبه انعدام للرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الإثنين، تنبيهات عدة لتقلبات مناخية تؤدي إلى إثارة الأتربة في بعض المناطق، وأمطار في أخرى تتواصل حتى ساعات المساء.

ففي مناطق: الرياض، والحدود الشمالية، والشرقية، أصدرت "الأرصاد" تنبيهاً متقدماً من حالة نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية وهطول أمطار رعدية، بدأت الحالة في الرياض والشرقية الساعة السابعة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً، وتشمل في الرياض كلاً من: الدوادمي وعفيف وثادق وحريملاء والخرج والرياض والدليم والمزاحمية وحوطة بني تميم وشقراء والمجمعة والزلفي والأجزاء المجاورة لها، وفي الشرقية تشمل كلاً من: حفر الباطن وخريص والأجزاء المجاورة لها، بينما تشمل في الحدود الشمالية: عرعر ورفحاء وطريف والعويقلية والأجزاء المجاورة، وبدأت في السابعة صباحاً وتنتهي في الثانية عشرة من صباح غد الثلاثاء.

كما نبّهت منطقتَي القصيم وحائل من حالة نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية مع هطول أمطار رعدية، بدأت الساعة السابعة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

وتشمل الحالة في القصيم كلاً من: بريدة وعنيزة والرس وعقلة الصقور والنبهانية والمذنب والبكيرية والبدائع والشماسية وعيون الجواء ورياض الخبراء والأجزاء المجاورة لها، فيما تشمل في حائل: محافظات حائل والبقعاء والشنان والغزالة والحائط والشملي والسليمي وموقق وسميراء والأجزاء المجاورة لها.

وفي منطقة الجوف نبّهت "الأرصاد" من حالة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتكوُّن سحب رعدية ممطرة على الجزء الجنوبي من المنطقة تشمل كلاً من: سكاكا ودومة الجندل وطبرجل والقريات والأجزاء المجاورة، بدأت في السابعة صباحاً وتنتهي مع الثامنة مساءً.

وأصدرت "الأرصاد" تنبيهاً لمناطق مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان من حالة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، بدأت في مكة الساعة السابعة صباحاً، وتتواصل حتى الثامنة وتشمل: الطائف والخرمة وتربة والأجزاء المجاورة قد تمتد إلى أضم.

فيما تشمل الحالة في الباحة: محافظات الباحة وعقيق والأجزاء المجاورة والأجزاء الشرقية من المنطقة، وفي عسير: النماص وبيشة ومحايل وبلقرن وتنومة والأجزاء المجاورة، وفي جازان تشمل: فيفا والدائر وهروب والريث والخوبة والأجزاء المجاورة وتبدأ بها الحالة من الواحدة ظهراً وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وفي نجران، أصدرت "الأرصاد" تنبيهاً من حالة نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية وهطول أمطار رعدية على الجزء الغربي من المنطقة تشمل: نجران وشرورة ويدمة وبدر الجنوب وحبونا والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ من الواحدة ظهراً وتستمر للتاسعة مساءً.