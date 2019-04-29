محمد بن مسعود - الدمام - قال: أمر مرفوض وقول مردود ولا يسعفها في محنتها بل يعقّد المشهد قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش؛ إن تطاول وزير الخارجية الإيراني في الإعلام الأمريكي على رموز الإمارات والسعودية مرفوض وعجز في المنطق والتوجّه. وأضاف عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الإثنين: الظروف التي تحيط بإيران من صُنع يديها والخروج من أزمتها يتطلب نهجاً واقعياً. وتابع: استهداف قيادتنا قول مردود ولا يسعف إيران في محنتها؛ بل يعقّد المشهد المحيط. قرقاش: التطاول الإيراني على الإمارات والسعودية عجز في المنطق صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-29 قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش؛ إن تطاول وزير الخارجية الإيراني في الإعلام الأمريكي على رموز الإمارات والسعودية مرفوض وعجز في المنطق والتوجّه. وأضاف عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الإثنين: الظروف التي تحيط بإيران من صُنع يديها والخروج من أزمتها يتطلب نهجاً واقعياً. وتابع: استهداف قيادتنا قول مردود ولا يسعف إيران في محنتها؛ بل يعقّد المشهد المحيط. Advertisements 29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440 09:30 AM قال: أمر مرفوض وقول مردود ولا يسعفها في محنتها بل يعقّد المشهد قال: أمر مرفوض وقول مردود ولا يسعفها في محنتها بل يعقّد المشهد قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش؛ إن تطاول وزير الخارجية الإيراني في الإعلام الأمريكي على رموز الإمارات والسعودية مرفوض وعجز في المنطق والتوجّه. وأضاف عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الإثنين: الظروف التي تحيط بإيران من صُنع يديها والخروج من أزمتها يتطلب نهجاً واقعياً. وتابع: استهداف قيادتنا قول مردود ولا يسعف إيران في محنتها؛ بل يعقّد المشهد المحيط. ، قرقاش: التطاول الإيراني على الإمارات والسعودية عجز في المنطق ،

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