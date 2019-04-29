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قال الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ إن اليوم الإثنين هو أول أيام النجم الثاني من "الذراعين" وعدد أيامه 13؛ حيث تكون أمطاره غزيرة.
تفصيلاً، أوضح الحصيني؛ عبر حسابه في "تويتر"، أن اليوم الإثنين النجم الثاني من "الذراعين"، وهو الرشاء أيامه 13؛ مطره غزير -بإذن الله تعالى- آخر النجوم اليمانية، الجو فيه معتدل في الليل وحار في النهار، وخاصة في الظهيرة، تُغرس فسائل النخيل وتُزرع الخضار وتُزرع فيه الذرة الرفيعة والشامية والفول السوداني، وفيه تبدأ عودة الصفاري- الخواضير.
الحصيني: النجم الثاني من "الذراعين" يبدأ اليوم .. أمطاره غزيرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-29
قال الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ إن اليوم الإثنين هو أول أيام النجم الثاني من "الذراعين" وعدد أيامه 13؛ حيث تكون أمطاره غزيرة.
تفصيلاً، أوضح الحصيني؛ عبر حسابه في "تويتر"، أن اليوم الإثنين النجم الثاني من "الذراعين"، وهو الرشاء أيامه 13؛ مطره غزير -بإذن الله تعالى- آخر النجوم اليمانية، الجو فيه معتدل في الليل وحار في النهار، وخاصة في الظهيرة، تُغرس فسائل النخيل وتُزرع الخضار وتُزرع فيه الذرة الرفيعة والشامية والفول السوداني، وفيه تبدأ عودة الصفاري- الخواضير.
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
08:28 AM
قال: تُغرس فيه فسائل النخيل وتُزرع الخضار والذرة والفول
قال الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ إن اليوم الإثنين هو أول أيام النجم الثاني من "الذراعين" وعدد أيامه 13؛ حيث تكون أمطاره غزيرة.
تفصيلاً، أوضح الحصيني؛ عبر حسابه في "تويتر"، أن اليوم الإثنين النجم الثاني من "الذراعين"، وهو الرشاء أيامه 13؛ مطره غزير -بإذن الله تعالى- آخر النجوم اليمانية، الجو فيه معتدل في الليل وحار في النهار، وخاصة في الظهيرة، تُغرس فسائل النخيل وتُزرع الخضار وتُزرع فيه الذرة الرفيعة والشامية والفول السوداني، وفيه تبدأ عودة الصفاري- الخواضير.
، الحصيني: النجم الثاني من "الذراعين" يبدأ اليوم .. أمطاره غزيرة ،
المصدر : الخليج 365
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