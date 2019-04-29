، "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجوف والحدود الشمالية ،

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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وسماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجوف والحدود الشماليةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-29
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وسماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
29 إبريل 2019 - 24 شعبان 1440
08:17 AM
سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وسماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجوف والحدود الشمالية ،
المصدر : الخليج 365
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