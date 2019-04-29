شاهد: فول ومقلقل وبراد شاهي على جهاز الأشعة داخل مستشفى بجازان

أظهرت صورة داخل أحد المستشفيات بالمملكة، جهاز الأشعة وعليه وجبة إفطار مكونة من عدة أطباق، بالإضافة إلى براد شاهي.

ونشر المغرد نايف عريشي، الصورة التي قيل إنها في أحد مستشفيات جازان، إذ علق ساخرًا: مريض عمل أشعة في بطنه بأحد المستشفيات يقال أنه بجازان والله أعلم ننتظر نفي أو تأكيد الصحة، المهم ظهر بالأشعة صحن فول ومقلقل وشطة رنا وبراد شاهي الف حمدالله عالسلامة وصحة.