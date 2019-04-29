سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 ابريل 2019 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على إتهام حكومة الوفاق القيادة العامة للجيش بقصف المدنيين في العاصمة طرابلس، محملّة البعثة الأممية ومجلس الأمن مسؤولية سكوتهم على قصف للعاصمة وإستعانته بالطيران الأجنبي، مشيرة الى مقتل 3 مدنيين وإصابة 34 جريح ، كما بينت القصف الجوى لقوات حكومة الوفاق لأماكن مدنية على مدينة ترهونة .

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، مبينة تواصل الإشتباكات المسسلحة بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق فى عدة محاور جنوب العاصمة ، ومشيرة إلى تقدم الجيش فى محور المطار، وتقدم قوات حكومة الوفاق فى محور خلة الفرناج ، منتقدة القصف الجوى من كلا الطرفين على على مناطق المدنيين سواء فى ترهونة أو فى منطقة الفلاح بطرابلس.

ونقلت الصحف إدانة وزارة الخارجية بحكومة الوفاق ، استخدام مرافق المؤسسة الوطنية للنفط لأغراض عسكرية، وإستنكرت القصف الجوي الذي استهدف «مناطق سكنية» و«مدنيين» في أحياء من مدينة طرابلس،مشيرا أن ذلك يعد مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية وهو إجراء خطير يهدد قوت الليبيين وموردهم الأساسي ويعرضه للخطر .

ونوهت الصحف إلى دعوة وزير الداخلية حكومة الوفاق فتحى باشا آغا إلى إنشاء اتفاقية دفاع مشترك بين دول المغرب العربي، مضيفا لا نعول على المجتمع الدولي،جاء ذلك لقاؤه مع نظيره التونسي هشام الفوراتي، موضحا إن المغرب العربي في خطر حقيقي ما لم تتكاتف دوله لوقف المد الدكتاتوري، مضيفا أن بداية ذلك من طرابلس.

وتطرقت الصحف إلى إدانه البعثة الأممية بشدة سقوط خسائر في الأرواح بين المدنيين جراء الاشتباكات في جنوب طرابلس، ودعت جميع أطراف النزاع بطرابلس، إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للحيلولة دون وقوع المزيد من الضحايا من المدنيين وإيقاف جميع الأعمال العدائية.

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07:12ت م

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