الان تتابع إستشاري يحّذر السعوديات: “حلقات اللسان” خطيرة! والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:
حذر استشاري في مكافحة العدوى، الفتيات من ممارسة ظاهرة جديدة بدأت تنتشر بينهن، تتمثل في وضع الحلقات المعدنية فوق أو تحت اللسان وعلى اللثة، وفي المناطق الحساسة.
وأوضح الدكتور محمد حلواني أن الحلقات المعدنية تتعامل داخل اللسان مع الأنسجة الفموية، ما يعرضها لحدوث التهابات، مشيراً إلى أن من يضعونها للفتيات ليس لديهم أي خبرة طبية، ولا يعرفون التشريح الحقيقي لتلك الأماكن، فضلاً عن المخاوف المترتبة على سلامة تعقيم الأدوات المستخدمة وكفاءتها.
واعتبر حلواني أن غياب الوعي الصحي جعل الفتيات ينجذبن لتقليد الممثلات وغيرهن من المشاهير، وقد يترتب على ذلك مضاعفات لا تحمد عقباها، داعياً الجهات المسؤولة إلى سرعة التدخل لإيقاف المحلات التي تدار من داخل منازل لوضع تلك الحلقات للفتيات، وتنتشر إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
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