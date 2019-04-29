خريجو الصحة العامة والمختبرات : لماذا لا يثق فينا القطاع الخاص؟

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تمنى حمدان المطيري- خريج مختبرات طبية- أن يكون القطاع الخاص كله سعوديًّا، متعجبًا بقوله: لماذا ليس هناك ثقة في السعودي؟!

وأضاف المطيري خلال حواره إلى برنامج “تم” على قناة السعودية، أن المملكة لديها رؤية وأهم بنودها الدماء الشابة، مشددًا على أن القطاع الخاص كل همه أن يستفيد وليس إفادة المواطن.

أما هناء العنزي، خريجة مخبرات طبية أيضًا، فذكرت أن هناك مراكز صحية يوجد بها مختبر كامل ولا يوجد موظف ويرسلون تحاليلهم إلى المستشفيات القريبة.

ولفتت إلى أن كل مستشفى لديه احتياج والصحة تُدعم من ميزانية الدولة..، ولكن رغم ذلك لا يتم توظيف سعوديين فيها!

