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وجه الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، نصيحة مهمة لحماية البيانات المخزنة على الهواتف ولضمان عدم ضياعها واستدعائها عند الحاجة.
وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “نصيحة.. تعوّد كل شهر أو شهرين تتأكد من أن جوالك يعمل نسخ احتياطي لبياناتك الهامة مثل جهات الاتصال ورسائل الواتساب والصور وغيرها!
وأضاف: “أنه بمجرد ما يحصل لجوالك أي أمر وما عندك نسخة احتياطية لبياناتك..؛ فقل وداعاً لبياناتك التي تحفظها من سنوات طويلة.. ولا تنسوا الوالدين وكبار السن من ذلك”.
كانت هذه تفاصيل خبر «خبير تقني»: لحماية بياناتك على الجوال اتبع هذه النصيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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