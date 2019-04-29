STC توقف خدمات شبكة 3G

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ينتظر أن توقف STC شبكة 3G على مراحل ومن المتوقّع أن يكتمل المشروع بحلول نهاية عام 2022.

وفي حين أعلنت الشركة في وقت سابق من العام الحالي أنها أكملت نشر 600 موقع بشبكة الجيل الخامس، أوضحت أن قرار إيقاف شبكة G3 يأتي تماشياً مع استراتيجيتها “تجرأ” وداعماً للتحول الرقمي الذي تقوده المملكة برؤية 2030، بالإضافة إلى السعي لتوفير خدمات ذات جودة عالية وتجارب مميّزة للعملاء.

وأكدت STC أنها ستحافظ على شبكة 2G كي تسمح لعملائها أن يستمروا في استخدام الخدمات الصوتية والرسائل النصية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مختلف مشغّلي شبكات الاتصالات حول العالم يتخذون اليوم القرار بإيقاف شبكات 3G التابعة لهم كي يهيّئوا الطريق اللازم لتشغيل شبكات أكثر تطورًا.





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