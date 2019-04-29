

محايل 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

تنظم لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير بعد غد , دورة بعنوان " إدارة المواقع والتسويق الإلكتروني" يلقيها المدرب هادي عسيري, وذلك بمقر قاعة التدريب ، وتشتمل الدورة على عدد من المحاور منها مفهوم التسويق الإلكتروني، أهمية مواقع التواصل الإجتماعي في التسويق الإلكتروني ، نماذج من التسويق الإبتكاري ، الخطط التسويقية وإدارة الحملات الترويجيه ، إثراء الموقع الإلكتروني والرفع من تقييمه السنوي .

وتأتي هذه الدورة ضمن البرامج التي تنفذها لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمركز قنا للعام الحالي .

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07:03ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / إدارة المواقع والتسويق الإلكتروني دورة تدريبية بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقنا بمحافظة محايل عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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