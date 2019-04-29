السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين



الرياض 24 شعبان 1440 هـ الموافق 29 إبريل 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية وسماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية على اجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية . كما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية .

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة وشمالية غربية الى شمالية على الجزء الاوسط والشمالي بسرعة 16-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، و حالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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