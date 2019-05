المجلات المفترسة تخدع أكاديميين سعوديين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

«ادفع وانشر ما تشاء».. شعار خفي ترفعه كيانات مزيفة تدعي أنها «علمية» تخدع عددا كبيرا من الأكاديميين السعوديين والعرب، تستغل شغفهم بالبحث، ورغبتهم في تسجيل أفكارهم وابتكاراتهم، بحثا عن الربح المادي.

عالم جديد مشبوه دفع الخبراء والمختصين للتشكيك في الكثير من الأبحاث المنشورة، بعد أن أصبحت جودة المحتوى عنصرا مهمشا، حيث سهلت إجراءات النشر بتراخي المراجعة العلمية، أو عدم وجودها، وتجاهل الدقة لتسريع عملية دفع رسوم النشر، جذبت عددا من الأبحاث المنشورة لجامعات وباحثين سعوديين في مجلات عديدة.

سوق سوداء لها ضحاياها وعملاؤها، أغرت «مكة» على اقتحامها وكشف تفاصيلها، من خلال مراسلة عدد واسع من المجلات التي يسمونها «المفترسة» كطالب جامعي يرغب في نشر بحث لديهم كمتطلب دراسي، وخاضت التجربة على أربع مراحل، ركزت في كل منها على جانب معين في جودة البحث، متبعة معايير محددة في مراسلة جميع المجلات.

نجحت ورقة بحثية تفتقر للمنطق وترابط الأفكار، وتنتهك حقوق النشر في الحصول على قبول للنشر، وأظهرت النتائج بأن الربح المادي هو الهدف الأساس للكثير من المجلات المفترسة بغض النظر عن محتوى البحث ومدى مصداقيته وصحته، قبلت البحوث المستخدمة للنشر خلال أيام قليلة، وبعضها خلال ساعات فحسب مقابل دفع مبلغ مالي يتراوح بين 30 دولارا و900 دولار، فيما طالبت مجلات أخرى بإجراء تعديلات على البحوث قبل قبولها بما فيها إضافة معلومات عن الباحث واختصار البحث أو إضافة ملخص وكلمات مفتاحية أو إعادة تنسيقه بصورة تواكب طريقة النشر بالمجلة، وتستخدم معظم المجلات التي قبلت نشر البحوث Western Union كأداة لتحويل تكلفة رسوم النشر وبريد الكتروني مجاني من جميل وهوتميل بشكل غير رسمي.

قوانين جامعة المؤسس

اشترطت جامعة الملك عبدالعزيز أخيرا على أعضاء هيئة التدريس لديها نشر أبحاثهم في مج الت قوية ومرموقة في حال أرادوا الترقية، إذ أحدثت الجامعة قوانين ليكون النشر في القوائم القوية من أجل ترقية منسوبيها.

معايير التجربة

- المجلات مختارة عشوائيا من قائمة المجلات المفتوحة ومن قائمة Beall's list.

- كتابة الأبحاث بلغة إنجليزية ممتازة.

- مراسلة كل مجلة مرة واحدة فقط، دون الإلحاح للحصول على القبول.

- أرسل كل بحث في كل مرحلة إلى مجموعة مختلفة من المجلات.

- عدم انتحال أي شخصية علمية حيث استخدم اسم صريح للطالب والجامعة التي يدرس بها حاليا.

- طلب نشر البحث كونه متطلبا لاجتياز إحدى مواد مرحلة الماجستير.

- كتابة خطاب تقديمي يشمل التعريف بالطالب وسبب نشر البحث وموجزا بأهم محتوياته.

- التجاوب مع المجلات التي تطلب معلومات واشتراطات إضافية.

- المرحلة الأولى

العنوان: Build an Attitude Scale Measuring Attitude Toward Mathematics.

الترجمة: بناء مقاييس للاتجاهات نحو الرياضيات.

الإجراء:

- أرسل البحث إلى 50 مجلة منوعة

- بحث متكامل وعالي الإتقان ويستوفي جميع الشروط البحثية والعلمية.

- اعتماد البحث على أسس علمية صحيحة واعتمد على محاولة بناء مقاييس.

- بحث مطول امتد إلى 40 صفحة

النتائج:

- حصل على قبول من 28 مجلة.

- تراوحت قيمة النشر من 80 دولارا إلى 800 دولار.

- قبلت بعض المجلات نشره في أقل من 24 ساعة.

- طلبت 3 مجلات اختصار البحث إلى 15 صفحة.

- طلبت مجلة واحدة إعادة تنسيق البحث إلى التنسيق الخاص بهم.

- تعددت القبولات من المجلات الهندية والروسية.

- الإصرار القوي وبشكل يومي من بعض المجلات على السرعة في دفع رسوم النشر.

- المرحلة الثانية:

العنوان: Awakening Early Learners’ Mathematical Competencies

الترجمة: النهوض بكفاءات متعلمي الرياضيات في وقت مبكر

الإجراء:

- أرسل البحث إلى 67 مجلة في مجالات متنوعة.

- خفضت جودة البحث مقارنة بالبحث الأول.

- يفتقد لبعض العناصر البحثية مثل المخلص في بداية البحث والكلمات المفتاحية.

- الجمل والمفردات سطحية وبسيطة.

- لا يعتمد على مبدأ علمي.

النتائج:

- حصل على قبول 30 مجلة.

- قبل من مجلات ليست ذات صلة بالبحث حيث إنها متخصصة في مجال الهندسة وأخرى في مجال الطب والصيدلة.

- طلبت مجلتان إعادة تنسيق البحث إلى التنسيق الخاص بهم.

- طلبت إحدى المجلات أن نرسل لهم أسماء مقترحة للمراجعة وإيميلاتهم.

- طلبت إحدى المجلات الدفع من أجل مراجعة البحث.

- المرحلة الثالثة

العنوان: The Behavioral Effects on Mailbox Evolution Designs

الترجمة: التأثيرات السلوكية على تطور تصاميم صناديق البريد.

العنوان: The Evolution of Mailbox Designs

الترجمة: تطور تصاميم صناديق البريد

الإجراء:

- ركز على تأثير عنوان البحث.

- أرسل البحث بعنوانين يختلفان في الدقة العلمية إلى 20 مجلة في مجالات متنوعة لكل بحث.

- يفتقد لبعض العناصر البحثية مثل المخلص في بداية البحث والكلمات المفتاحية.

- بني البحث على تجارب شخصية ولا يستند على أي أسس علمية.

- يحتوي البحث على 15 صفحة.

النتائج:

- حصل العنوان الأول على قبول من 5 مجلات والعنوان الثاني على قبول من 12 مجلة.

- حصل على قبول مجلات متخصصة في مجال الهندسة وأخرى في مجال الطب والصيدلة.

- طلبت 3 مجلات إعادة تنسيق البحث إلى التنسيق الخاص بهم.

- طلبت مجلتان إضافة الملخص والكلمات المفتاحية.

- ذكرت إحدى المجلات التي قبلت البحث أنه ذو قيمة في تدريس الرياضيات وهو لا يمت للرياضيات بصلة.

- الإصرار القوي من بعض المجلات على السرعة في دفع رسوم النشر.

- المرحلة الرابعة:

العنوان: The Impact of Cooperative Learning on Teaching and Students Attitude Toward Mathematics

الترجمة: أثر التعلم التعاوني على التدريس واتجاه الطلاب نحو الرياضيات.

الإجراء:

- أرسل البحث إلى 12 مجلة في مجالات متنوعة.

- ركزت المرحلة على اختبار مرحلة مراجعة الأبحاث للمجلات.

- يشتمل في ظاهره على جميع العناصر البحثية.

- بحث غير منطقي ويفتقر لترابط الأفكار حيث يضم موضوعات مختلفة في محتواه.

- كتب عنوان وملخص البحث وخاتمته بصورة علمية متناسقة.

- شمل البحث عناوين ترتبط بعنوان البحث الرئيس ولكن محتواها لا يمت للبحث بأي صلة.

- انتهك البحث حقوق النشر لأحد البحوث المنشورة بعنوان مشابه بنسخ فقرة كاملة ووضعها دون التعديل عليها.

النتائج:

- حصل البحث على قبول من 6 مجلات.

- منحت إحدى المجلات درجة 81 من 100 للبحث حيث أن درجة الاجتياز هي 75.

- ذكرت إحدى المجلات بأن 89% من البحث أصلي وجزء منه مطابق مع بحث منشور ولكنها قبلت بنقله لمرحلة المراجعة.

- حصل على قبول من مجلة متخصصة في الطب والصيدلة.

لماذا أسموها مجلات مفترسة ؟

ـ ظهرت المجلات المفتوحة لتحقيق أهداف نبيلة للباحثين والطلاب.

ـ باتت مضيفا بشكل غير مقصود لناشرين مزيفين ومفترسين يهدفون للربح المادي فحسب.

ـ نظرا لما تقدمه من تسهيلات وسرعة قبول البحث ونشره وانخفاض تكلفتها، تجذب الباحثين ممن يتسرعون في نشر أبحاثهم بهدف تعزيز سمعتهم وتقوية سيرتهم الذاتية.

ـ وضعت عددا من المواقع البحثية والأكاديمية خطوات هامة تساهم في كشف المجلات المفترسة.

كيف تعرف أنها مزيفة؟

- عدم توفر عنوان حقيقي أو معلومات اتصال سوى البريد الالكتروني.

- وجود مقالات مدرجة بدون أي توضيح لهيئة تحريرها ومراجعتها.

- يحتوي موقع الويب على عدد هائل من الصور من كبار الناشرين الذين ليس لديهم سبب للشراكة مع هذه المجلة.

- عرض أسماء بارزة جدا بين أعضاء هيئة التحرير إلا أن المجلة غير معروفة.

- السرعة الفائقة في قبول البحث.

- اجتياز لمرحلة المراجعة في مدة بين يوم واحد إلى 15 يوما.

- لا تفرض أي متطلبات أساسية للتقديم.

- يظهر البحث عن عنوان المجلة في خرائط قوقل بأنها مكونة من طابق واحد في أحد الضواحي.

- وصف هدف ورؤية المجلة على صفحتها الرئيسة بعبارات غامضة وعامة.

- استخدام بريد الكتروني مجاني وغير رسمي من جميل وهوتميل وياهو.

- تكون تكلفة النشر عادة بين 50 دولارا إلى 300 دولار وأكثر.

- الموقع الالكتروني منخفض الجودة وتوجد به الكثير من المساحات الإعلانية والأخطاء الإملائية وشعارات ذات جودة رديئة.

- شخص واحد يمثل هيئة تحرير المجلة، رئاسة تحرير جميع مجلات الناشر.

- يشير اسم المجلة إلى كونها دولية ولكن هيئة التحرير محلية.

- عوامل التأثير الاحتيالية، فمن أجل الظهور بسمعة طيبة، تدرج عوامل التأثير على موقعها على الويب والتي ليست من Thompson Reuters.

خصائص المجلات الأكثر موثوقية

- الناشر

التحقق من هو ناشر المجلة مثل Springer و Wiley و Elsevier و Nature Publishing Group .

- استعراض النظراء

تستخدم المجلات المرموقة مراجعة النظراء في اختيار المخطوطات للنشر.

- مجلس التحرير

وجود هيئة تحرير دولية يمكن التعرف على أسمائهم

- الفهرسة

وجود فهرسة المجلة في قواعد بيانات مألوفة عبر الانترنت مثل PubMed ، Science Citation Index ، SCOPUS

- التناسق

تحديد فواصل زمنية متسقة للنشر، أي أسبوعية أو شهرية بحيث يمكن مراجعة جدول المحتويات من الإصدارات المنشورة مؤخرا للتأكد من نمط النشر

اقتباسات أكاديمي سعودي

«تشترط معظم الجامعات النشر في مجلات بقائمة ISI في حالة قدمت الجامعة الدعم للباحث»

«ليست جميع المجلات المفتوحة ضعيفة، بل توجد مجلات مفتوحة في قائمة ISI»

«بإمكان البروفيسور تقديم المساعدة للباحث من حيث إرشاده للمجلات القوية في مجال بحثه، وطريقة الرد على المجلات لإقناعهم بنتائج البحث»

«المجلات المفترسة والضعيفة، تجذب الباحثين لها بطرق كثيرة في المؤتمرات»

«المجلات المفترسة تخدع الباحث في أحيان معينة حين تضع موقعا وهميا تضع اسم مجلة قوية، وتستخدم رقما تسلسليا حقيقيا».

د. حسين باصي

مشرف وحدة الخطة الاستراتيجية بوكالة التطوير بجامعة الملك عبدالعزيز.