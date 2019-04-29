سياسي / رئيس الوزراء الأسباني يعلن فوز حزبه في الانتخابات العامة بالبلاد



مدريد 23شعبان 1440 هـ الموافق 28إبريل 2019 م واس

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن فوزه في الانتخابات العامة التي جرت يوم الأحد، حيث بدا أن حزب العمال الاشتراكي الذي يتزعمه فاز بـنسبة 7ر28 بالمئة من الأصوات بعد فرز معظم بطاقات الإقتراع .

وقال رئيس الوزراء إلى المواطنين الإسبان الذين صوتوا للدفاع عن الديمقراطية وذلك في الوقت الذي يشق فيه الوافد الجديد حزب "بوكس" طريقه ليصبح أول قوة يمينية متطرفة تدخل البرلمان الوطني منذ عقود.

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04:17ت م

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