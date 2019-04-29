رياضي / الدوري الفرنسي : نتائج مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الفرنسي لكرة القدم



باريس 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 أبريل 2019 م واس

فاز فريق ليل على فريق نيم بخمسة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب بيار موروا في فيلينوف داسك شمال فرنسا، وذلك ضمن مبارات الأسبوع الـ 34 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبهذه النتيجة ،رفع نادي ليل رصيده إلى 68 نقطه ليقلص الفارق بينه وبين المتصدر سان جيرمان بـ 16 نقطة فقط ، بينما حل فريق نيم في المركز التاسع برصيد 46 نقطة.

وفي مدينة نيس ، خسر فريق غينغان اليوم من مضيفه فريق نيس بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب أيانز ريفييرا في مدينة نيس الفرنسية،.

ورفع نادي نيس رصيده إلى 51 نقطة في السابع، بينما يقبع نادي غينغان في المركز الأخير برصيد 24 نقطة.

وفي مدينة أنجرس الفرنسية، تعادل فريق أنجيه مع ضيفه فريق رينس بهدف لكلا الفريقين على فريق نيس بهدف دون مقابل قي المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة ذاتها على ملعب رايموند كوبا.

وبهذه النتيجة، حل نادي ريمس في المركز الثامن برصيد 49 نقطة وبفارق 7 نقاط عن نادي أنجيه في المركز الثالث عشر.

كما تعادل فريق أميان أمام ستراسبورغ بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب لا ليكورن في مدينة أميان.

وخسر فريق تولوز اليوم من مضيفه فريق سانت إتيان في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب جوفروا غيشار.

وبهذا ، رفع نادي سانت إتيان رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع ، بينما يقف تولوز متأخراً في المركز الـ 15 برصيد 36 نقطة.

وخسر فريق بوردو يوم الجمعة أمام فريق أولمبيك ليون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما في مدينة بوردو الفرنسية،رافعاً الفائز رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث، بينما يحل الآخر في المركز الرابع عشر برصيد 38 ننقطة.

ويتبقى من هذه الجولة مبارتان تجمع بين المتصدر سان جيرمان وفريق مونبيليه يوم غدٍ الأثنين ، وفريق رين الذي فاز أمس بكأس فرنسا مع فريق موناكو لينتهى معها الأسبوع الـ 34 من دوري الدرجة الأولى للدوري الفرنسي لكرة القدم.

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