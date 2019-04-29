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2019-04-29 مصرع 7 من ميليشيا الحوثي بينهم قيادي في تعز اليمنية متابعات الخليج 365 - واس قُتل سبعة من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في معارك مع الجيش اليمني، بغرب وشرق محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني وفقًا لموقع / سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية “إن من بين القتلى الحوثيين قياديًا ميدانيًا يدعى سمح محمد عبد الرحمن الصوفي”.

وأشار المصدر، إلى أن المواجهات اندلَعت بين الجانبين في مواقع ضَاحة حَسناء شمال جبل العُويد بجبهةِ مقبنة غرب المحافظة، أما في شرق المدينة فلقي اثنان من مليشيا الحوثي مصرعهما بنيران قوات تابعة للواء 22 ميكا.

وقال مصدر عسكري ” إن عنصري الحوثي قُتلا بنيران قوات القطاع الثاني في اللواء 22 ميكا في محيط القصر الجمهوري ومعسكرِ التشريفات شرقَ المدينة”.









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