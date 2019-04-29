وحدة الحفر لـ طاقة السعودية تشتري منصات شلمبرجير في الشرق الأوسط

2019-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)، يوم أمس الأحد: إن وحدتها شركة الحفر العربية اتفقت على شراء نشاط منصات الحفر البرية بالشرق الأوسط، التابعة لشركة شلمبرجير في الكويت وسلطنة عمان والعراق وباكستان، مقابل 415 مليون دولار.

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وبعد هذا التوسع، ستدير شركة الحفر العربية 58 منصة حفر برية وتسع منصات بحرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بحسب وكالة رويترز.

وقالت طاقة في بيان: إن مويليس قدم المشورة لها، بينما تولى روتشيلد تقديم المشورة لشركة شلمبرجير في الصفقة، المتوقع إغلاقها في النصف الثاني من العام الحالي.