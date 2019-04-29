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وحدة الحفر لـ طاقة السعودية تشتري منصات شلمبرجير في الشرق الأوسط
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)، يوم أمس الأحد: إن وحدتها شركة الحفر العربية اتفقت على شراء نشاط منصات الحفر البرية بالشرق الأوسط، التابعة لشركة شلمبرجير في الكويت وسلطنة عمان والعراق وباكستان، مقابل 415 مليون دولار.
وبعد هذا التوسع، ستدير شركة الحفر العربية 58 منصة حفر برية وتسع منصات بحرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بحسب وكالة رويترز.
وقالت طاقة في بيان: إن مويليس قدم المشورة لها، بينما تولى روتشيلد تقديم المشورة لشركة شلمبرجير في الصفقة، المتوقع إغلاقها في النصف الثاني من العام الحالي.
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