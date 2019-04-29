رابط نظام نور بالهوية NOOR للاستعلام عن النتائج برقم السجل المدني فقط “الهوية” نتائج...

نتابع نتائج الامتحانات عبر رابط نظام نور NOOR بالهوية، استعلم عن نتائج الطلاب لجميع المراحل الدراسية المختلفة، للحصول على نتائج الامتحانات، الشهرية والنهائية، نتائج نور بالهوية، بجميع المراحل الدراسية، الاستعلام عن نتائج الاختبارات برقم الهويه والدخول الى موقع نور برقم الهويه ورمز التحقق، وذلك للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والمتوسطة، وذلك بالدخول مباشراً عبر موقع نور الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الاختبارات لكافة المراحل الدراسية على مستوى جميع محافظات المملكة، من خلال موقع نظام نور الالكتروني للنتائج برقم الهوية والسجل المدني ، وذلك عقب الانتهاء المباشر من عملية الامتحانات في كافة المراحل التعليمية في المملكة، بحيث يتاح لأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج من خلال السجل المدني او رقم الهوية، بكل سهولة ويسر تابعونا سنضيف رابط للاستعلام عن النتائج برقم السجل المدني فقط (الهوية).

من هنا التقويم الدراسي لعام 1440 مواعيد الامتحانات والاجازات الرسمية

رابط نظام نور NOOR بالهوية

من أفضل الأنظمة الإلكترونية التي قامت وزارة التعليم السعودية بتطبيقه، في الفترة الأخيرة، فقد أدخلت نظام شبكى إلكترونى جديد يخدم العملية التعليمية من جميع جوانبها، ويعمل على تطوير نظام التعليم بالسعودية ومواكبته لتكنولوجيا المعلومات العالمية، لتحقيق أفضل النتائج المرجوة، موقع نظام نور الإلكتروني المركزى يقدم الكثير من الخدمات للطلاب وأولياء أمورهم، حيث يمكن من خلاله معرفة تقيم أداء الطلاب في جميع المراحل التعليمية الإبتدائية والمتوسطة والثانوية، كما يمكن من خلاله الحصول على نتائج الطلاب للامتحانات الشهرية والنهائية لجميع المراحل التعليمية المختلفة، فهو نظام تعليمى شامل متكامل يغطي جميع محافظات وإدارات المملكة، وتتميز الخدمة المقدمة بالدقة والكفاءة عالية الجودة والسرية التامة، كما أن الخدمة متاحة من أي مكان عبر شبكة الإنترنت على مدار 24 ساعة.

تعرف على:

استعلام نتائج الطلاب 1440- رابط موقع نور للنتائج برقم الهوية نتيجة امتحانات “المرحلة المتوسطة”

كيفية التسجيل في نظام نور NOOR بالتفصيل

أولاً الدخول عبر البوابة الالكترونية الخاصة بنظام نور، التابعة لوزارة التعليم السعودى من خلال رابط التسحيل بنظام نور.

ثانيًا تظهر نافذة يتم ملىء البيانات بها اسم المستخدم ومن ثم كلمة المرور.

ثم الضغط على كلمة “التالي”.

ثم الدخول عبر أيقونة تسجيل الأبناء، والموجودة في القائمة الرئيسية .

الضغط على تسجيل طالب جديد إذا كان التسجيل يتم لأول مرة ..

الضغط على تسجيل طالب جديد إذا كان التسجيل يتم لأول مرة .. نقوم بملىء كافة البيانات المطلوبة، ومنها: سن الطالب عند التقديم، وصلة القرابة، ورقم هوية الطالب.

يتم حفظ البيانات التي تم إدخالها

وبذلك يتم تسجيل حساب جديد يفتح بصورة تلقائية بمجرد الدخول فيه للتعرف على النتائج برقم الهوية أو السجل المدني.

الاستعلام عن نتائج الامتحانات بنظام نور 1440

الدخول على بوابة موقع نظام نور من هنا

تسجيل رقم السجل المدني أو رقم الهوية .

الحصول على النتائج لجميع المراحل الدراسية المراد الإستعلام عنها من خلال النوافذ الجانبية، ثم اختيار تقارير.

نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية 1440

موقع نور للتسجيل للاستعلام عن نتائج ، أعلنت وزارة التعليم السعودية، عن توفر جميع النتائج الدراسية لجميع المراحل التعليمية، فور الإنتهاء من جميع الامتحانات تباعاً حسب الجدول الزمنى المقرر للإمتحانات الخاصة بكل مرحلة، وذلك عبر موقعها الإلكترونى الخاص بالوزارة، موقع نور المركزى، وأوضحت إمكانية الاستعلام برقم الهوية لعام أو السجل المدنى 1440، بكل سهولة ويسر على مدار 24 ساعة.

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