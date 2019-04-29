تقديم الدفاع المدني بوابة القبول والتسجيل | تسجيل متطوع جديد وشروط التطويع

بوابة تقديم الدفاع المدني القبول والتسجيل تستقبل تسجيل متطوع جديد وفق ضوابط وشورط قبول المتطوعين في خدمات المديرية العامة للدفاع المدني، حيث خصصت خدمة التقديم على التطويع في الدفاع المدني السعودي إلكترونياً، وتوفير إمكانية الانضمام لفريق تطوع أو تسجيل فريق يخص المتطوع نفسه، للمعاونة في أعمال الإغاثة والحفاظ على سلامة وأمن السكان والممتلكات العامة أو الخاصة من أضرار ومخاطر الكوارث البيئية أو الحرائق أو أضارا الحروب، والعمل على حماية مصادر الثورة، والمساعدة في تنفيذ الخدمات العامة، وغيرها من الخدمات في أوقات السلم أو الحرب.

المديرية العامة للدفاع المدني نشرت عدة تفاصيل حول طبيعة عمل المتطوع، والذي يتقدم لهذه الخدمة من دافع حبه لوطنه، ورغبته في المساهمة في دفع المخاطر المترطبة عن الكوارث أو الحوادث وما شابه ذلك بدون أي مقابل، ويبدي رغبته في تسخير جزء من قدراته أو إمكانياته لتقديم خدمات الدفاع المدني، وتم تخصيص رابط إلكتروني لاستقبل تقديم الدفاع المدني من خلال بوابة القبول والتسجيل للمدرية وفق ما سنوضحه فيما يلي من شروط.

رابط تقديم الدفاع المدني القبول والتسجيل

ألية تسجيل متطوع جديد يكون من خلال زيارة بوابة تقديم الدفاع المدني القبول والتسجيل وإدخال البيانات التي تطلبها المدرية والاطلاع على شورط وضوابط التقديم تحت مسمى متطوع جديد، وإليكم شروط التطويع، هناك مجموعة أخرى من شروط تقديم الدفاع المدني سيتم إرفاقها لكم، كي يتعرف من يرغب في المشاركة في التطويع الالتزام بما دون لعدم رفض الطلب.

تقديم الدفاع المدني الجديد

أعلنت مديرية الدفاع المدني عن استقبلها دفعة جديدة من المتطوعين للعمل خلال موسم الحج، حيث تم فاح بوابة المديرية العامة للدفاع المدني للقبول والتسجيل منذ 20 شعبان 1440، وحتى 20 رمضان المقبل، لاستقبال طلبات الترشح، والتفاصيل موضحة على رابط بوابة التسجيل المرفق بعالية.

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