شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الياباني يبحثان تطوير العلاقات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بحث وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، في الرياض، أمس (الأحد)، مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور سعود كاتب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي.