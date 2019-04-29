شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث موضوعات قمة الـ 20 مع وزير الخارجية الياباني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، المستجدات الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها، مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو، أمس (الأحد)، في الرياض. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات السعودية اليابانية، ومجالات الشراكة الاستراتيجية الواعدة بين البلدين الصديقين وفقاً لمبادرات الرؤية السعودية اليابانية 2030، بالإضافة إلى التطرق لعدد من الموضوعات المتعلقة بقمة مجموعة العشرين.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا، وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية اليابانية.

من جهة أخرى، بعث ولي العهد، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية نجوين فو ترونغ في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الأسبق لي دوك آن، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».