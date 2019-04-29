شكرا لقرائتكم خبر عن شينو: خطوات جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الرياض وطوكيو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية ميتسوكو شينو أن وزير الخارجية الياباني تارو كونو عدّ امتلاك اليابان إمكانات كبيرة دافعًا قويًا لمزيد من التعاون لتحقيق رؤية المملكة 2030، والبرامج التنفيذية المنبثقة عنها، مشيرة إلى عزم البلدين على تعزيز هذا التعاون بينهما، وتقديم ما يلزم من تسهيلات من خلال عدد كبير من المبادرات المنبثقة عن الرؤية السعودية اليابانية 2030.

وأشارت المتحدثة اليابانية خلال لقاء صحفي، أمس (الأحد)، في الرياض بمناسبة زيارة وزير الخارجية الياباني للمملكة، إلى استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لوزير الخارجية الياباني، وما جرى خلالها من بحث لسبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومدى إمكانية فتح آفاق أروع وأرحب للشراكة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى موقف المملكة في كيفية تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، والرؤى والمواقف التي يتفق عليها البلدان، لاسيما أن البلدين يتمتعان بأجواء إيجابية.

وبينت أن وزير الخارجية الياباني زار عددًا من المواقع والمنشآت التجارية والمصانع في المملكة، منها استثمارات وشركات يابانية وأخرى سعودية مهمة ورائدة، لافتة الانتباه إلى إمكانية مناقشة خطوات جديدة من شأنها زيادة حجم التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري بين البلدين الصديقين.