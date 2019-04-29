لماذا نتمنى دائماً ما نستطيع أن ننجزه؟

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

افتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أمس (الأحد)، مشروع مجمع السكن النموذجي لأعضاء وعضوات هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز، الذي يبلغ عدد وحداته 780 فيلا، بمساحة إجمالية 650 ألف متر مربع، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد.

وقال الفيصل بعد افتتاح المشروع: «لدي كلمة واحدة فقط، لماذا نتمنى دائما ما نستطيع أن ننجزه؟».

من جانبه، أكد مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أن الجامعة تحتفي بهذا المشروع الذي يضاف لإنجازاتها، بمساحة إجمالية بلغت 650 ألف متر مربع، محتويا على 780 فيلا بمساحة 450 مترا مربعا للفيلا الواحدة، كما يضم المجمع مسطحات خضراء تتجاوز مساحتها 55 ألف متر مربع، و3 مساجد، و5 ملاعب رياضية، وجميع خدمات البنية التحتية.

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وأوضح أن مشروع مجمع السكن النموذجي، سيكون له الأثر البالغ في الاستقرار النفسي والاجتماعي والأسري، الأمر الذي ينعكس بدوره على الأداء التعليمي والبحثي في الجامعة.

ثم شاهد الحضور عرضا وثائقيا عن المشروع ومحتوياته من مرافق وخدمات شاملة.

بعد ذلك، جال أمير مكة على إحدى فلل المشروع النموذجي.

وكان الفيصل، ترأس اجتماعا أمس في مقر الإمارة بجدة، جرت خلاله مناقشة أعمال أمانة جدة خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية. واطلع خلال الاجتماع الذي حضره أمين جدة صالح التركي، وقيادات الأمانة على الأعمال التي تمّت خلال الفترة الماضية ومن بينها التحّول الرقمي في إنجاز المعاملات، والمشاريع الجاري تنفيذها والمطروحة، والأخرى تحت الترسية، إلى جانب تفويض الصلاحيات الممنوحة لرؤساء البلديات الفرعية وتعيين الكوادر النسائية في مناصب قيادية. كما تخلل الاجتماع استعراض تطورات مشروع تصريف مياه الأمطار بالمحافظة.