شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يحتفل بتخريج 55 موهوباً من «الفيصلية».. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة)

يشهد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد اليوم (الإثنين) حفل تخريج الدفعة الخامسة من طلبة مدرسة الفيصلية للموهوبين بجدة للعام الدراسي 1439/‏1440 على مسرح إدارة تعليم جدة بحضور المدير العام ومساعديه والقيادات التربوية وأعضاء مجلس الآباء بمدرسة الفيصلية للموهوبين وأولياء أمور الخريجين.

ورحب مدير عام التعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي بتشريف ورعاية الأمير مشعل بن ماجد حفل تخريج هذه الكوكبة من أبنائنا الطلاب بعد أن تسلحوا بالعلوم النافعة وحصدوا ثمار غرسهم بكل جد واجتهاد.

وقال لـ«الخليج 365» إن سعادتنا لا توصف ونحن نحتفل سويا بأبنائنا الطلاب خريجي الدفعة الخامسة من أول مدرسة للموهوبين على مستوى المملكة، مشيرا إلى أن عدد الخريجين لهذه الدفعة 55 طالباً. وشكر الثقفي الأمير مشعل على رعايته ودعمه تعليم جدة بشكل عام والطلاب الموهوبين بشكل خاص، داعيا الله عز وجل أن يوفق أبناءنا الطلاب لخدمة دينهم ووطنهم.

يذكر أن الحفل سوف تتخلله العديد من الفقرات، منها عرض فيلم من إخراج أيمن البنّان، وأوبريت بعنوان «رحلة موهوب» من كلمات التربوي حسن مخافة، يقدمه عدد من طلاب مدرسة الفيصلية للموهوبين، وفي ختام الحفل يتشرف المحتفى بهم بالسلام على محافظ جدة والتقاط الصور التذكارية.