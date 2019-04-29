شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: إخضاع أسواق اللحوم للرقابة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

رفعت أمانة محافظة الطائف ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات، الطاقة الاستيعابية لمسلخ الأمانة النموذجي، ومسلخ سوق الأنعام، مع زيادة عدد العاملين فيها من أطباء بيطريين وعمالة متخصصة لمواكبة زيادة الإقبال خلال شهر رمضان، والأعياد، والموسم السياحي للعام الحالي.

وأوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة عازب الزهراني، أن الإدارة بدأت في تنفيذ الخطة الرقابية الموسمية بالتنسيق مع البلديات الفرعية، وتكثيف العمل الميداني لتغطية محاور المحافظة كافة، التي تتضمن أكثر من 10 آلاف مرفق تجاري، إضافةً إلى البسطات الثابتة والمتحركة، والمسالخ الأهلية.

وأشار الزهراني إلى أنه سيتم إخضاع جميع أسواق اللحوم (الحمراء، البيضاء) للرقابة المباشرة، وضبط أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، وستستمر الإدارة في دعم البلديات الفرعية بالفرق الميدانية لتكثيف الجهد الرقابي في أسواق اللحوم ومحلات الجزارة، وتشكيل فرق رقابية مختصة للوقوف على المحلات المتعلقة بالصحة العامة للتأكد من التزام المرافق الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة.