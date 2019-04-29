شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: خلاف يقود إلى الكشف عن أكبر مروّج دخان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلمان السلمي (مكة المكرمة)

تحقق النيابة العامة بمكة المكرمة مع عصابة لترويج الدخان وتوزيعه داخل أحياء العاصمة المقدسة، عقب القبض عليهم إثر بلاغ تقدَّم به مقيمون من الجنسية البنغالية، ادعوا على مواطن قيامه بسرقة مبلغ مالي كبير من منزلهم بحي العتيبية.

وأشارت مصادر«الخليج 365» إلى تلقي قسم شرطة جرول بلاغا من المقيمين ضد مواطن دخل منزلهم بحي العتيبية وأخذ المبلغ منهم، مشيرة إلى تسبب هذا البلاغ في إلقاء القبض على أكبر مروج لبيع الدخان وتوزيعه في أحياء مكة المكرمة وهو برماوي الجنسية عثر بحوزته على كميات كبيرة من كراتين الدخان ومبالغ مالية كبيرة.

وكان هؤلاء المقيمون يتعاملون مع الممول الرئيسي (البرماوي) وحدث بينهم خلاف نتيجة تأخرهم في تسديد مديونياتهم التي تتجاوز ٣٠٠ ألف ريال، ولم يوفوا بالسداد وأصبحوا يماطلون الموزع الرئيسي. وكشفت المصادر استعانة الموزع الرئيسي بأحد الأشخاص لدخول منزل المقيمين وأخذ مبلغ يتجاوز ٦٠ ألف ريال وكميات من كراتين الدخان في المنزل، وبعد أيام تقدمت العمالة الوافدة ببلاغ للشرطة يتهمون شخصا بسرقتهم، تم التعرف عليه، واستدعاء الموزع الرئيسي، وقبض عليهم جميعا وتمت إحالتهم للنيابة العامة.