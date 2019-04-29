شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: الأمانة تحشد طاقاتها وميدانييها لرمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أكملت أمانة محافظة جدة استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك للعام الحالي، المتزامن مع حلول إجازة الصيف، من خلال تكثيف الجهود الرقابية والتفتيش على محلات الصحة العامة التي تنشط في بيع المنتجات الرمضانية لحماية سلامة وصحة سكان وزوار محافظة جدة. واعتمدت الأمانة ممثلة في البلديات الفرعية والإدارات المختصة الخطة الميدانية السنوية ضمن حملة «غذاؤكم أمانة» لتكثيف أعمال الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية والمباسط الرمضانية وأسواق النفع العام خلال شهر رمضان، مشددة على أن جولاتها ستشمل المنشآت الغذائية على الواجهة البحرية، والشاليهات والمطاعم الواقعة على المحاور والشوارع الرئيسية وداخل المراكز التجارية، كما ستستهدف الحملات المكثفة استراحات الأسماك، ومحلات بيع الألبان ومنتجاتها وبيع العصائر بأنواعها إلى جانب محلات بيع التمور والحلويات والمكسرات وكذلك الملاحم والمطابخ ومحلات بيع الدواجن والخضار..

أكملت أمانة محافظة جدة استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك للعام الحالي، المتزامن مع حلول إجازة الصيف، من خلال تكثيف الجهود الرقابية والتفتيش على محلات الصحة العامة التي تنشط في بيع المنتجات الرمضانية لحماية سلامة وصحة سكان وزوار محافظة جدة. واعتمدت الأمانة ممثلة في البلديات الفرعية والإدارات المختصة الخطة الميدانية السنوية ضمن حملة «غذاؤكم أمانة» لتكثيف أعمال الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية والمباسط الرمضانية وأسواق النفع العام خلال شهر رمضان، مشددة على أن جولاتها ستشمل المنشآت الغذائية على الواجهة البحرية، والشاليهات والمطاعم الواقعة على المحاور والشوارع الرئيسية وداخل المراكز التجارية، كما ستستهدف الحملات المكثفة استراحات الأسماك، ومحلات بيع الألبان ومنتجاتها وبيع العصائر بأنواعها إلى جانب محلات بيع التمور والحلويات والمكسرات وكذلك الملاحم والمطابخ ومحلات بيع الدواجن والخضار..

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