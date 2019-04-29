شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبحث مع وزير الخارجية الياباني آفاق التعاون وترتيبات «G20» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، إضافة إلى استعراض أبرز الترتيبات بخصوص قمة العشرين القادمة (G20) التي ستعقد في اليابان.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس (الأحد)، وزير الخارجية الياباني.

حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي.

كما حضره من الجانب الياباني، سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا، والمدير العام لشعبة شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية هيروشي أوكا وعدد من المسؤولين.