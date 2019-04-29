شكرا لقرائتكم خبر عن سلال غذائية للسودان.. تمور للسنغال.. ومعدات ثقيلة لطاجيكستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخرطوم، دكار)

يظل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمثابة الغيث الذي يهطل في كل مكان من العالم حيثما كان هناك محتاج من الأشقاء والأصدقاء، إذ دشن أمس الأول (السبت) مشروع توزيع السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك في السودان، بتكلفة تقدر بأكثر من 549 ألف دولار، وسلم أمس (الأحد) هدية المملكة من التمور للسنغال، كما سلم معدات ثقيلة إلى لجنة الطوارئ والدفاع المدني في طاجيكستان بمبلغ قدره (551.500) دولار.

حضر تدشين توزيع السلال الغذائية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر وممثل مدير الإدارة العامة للتوجيه المعنوي السوداني اللواء فتحي المهل.

وتم أمس تسليم هدية المملكة من التمور للسنغال (11.200 كيلو)، بحضور السفير السعودي فهد بن علي الدوسري، وحاكم المنطقة سليمان لي، وعدد من المسؤولين.

وفي طاجيكستان، سلم المركز معدات ثقيلة للجنة الطوارئ والدفاع المدني، دعما لفريق الاستجابة السريع والفعّال في اللجنة لمجابهة الكوارث الطبيعية والحد من مخاطرها، ووقع عقد التسليم سفير المملكة عبدالعزيز البادي، بحضور المدير العام للجنة الطوارئ والدفاع المدني الفريق رستم نزار زاده، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى طاجيكستان، وأعضاء سفارة المملكة في دوشنبه.