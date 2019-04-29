الجبير وتارو كونو يبحثان آفاق الشراكة والقضايا الإقليمية والدولية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بوزارة الخارجية بالرياض أمس (الأحد) جلسة محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، وآفاق الشراكة بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر جلسة المحادثات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا يوميروا، والوفد الرسمي المرافق لوزير الخارجية الياباني.

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بوزارة الخارجية بالرياض أمس (الأحد) جلسة محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، وآفاق الشراكة بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر جلسة المحادثات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا يوميروا، والوفد الرسمي المرافق لوزير الخارجية الياباني.

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