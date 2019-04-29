شكرا لقرائتكم خبر عن كشف تفاصيل الخطة في مؤتمر صحفي.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تعقد المديرية العامة للدفاع المدني اليوم (الإثنين)، مؤتمراً صحفياً بالعاصمة المقدسة لعرض أبرز استعداداتها وخططها للحفاظ على سلامة المعتمرين في العاصمة المقدسة وزوّار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك واستعراض أبرز المستجدات في خطة هذا العام، وما تم اتخاذه من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع أي حالات طارئة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام المتحدث باسم الدفاع المدني العقيد عبدالله العرابي الحارثي أنه سيشارك في المؤتمر الذي يُقام في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر هيئة تطوير مكة المكرمة مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكّرمة اللواء سالم المطرفي، ومدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن الحربي. وقدم المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني الدعوة لوسائل الإعلام كافة لحضور المؤتمر انطلاقاً من حرصها على تنمية الوعي باشتراطات السلامة للمعتمرين والزّوار والقائمين على خدمتهم أثناء أداء مناسك العمرة والزيارة، وتعزيز الإجراءات الوقائية ضد المخاطر المحتملة طوال الشهر الكريم متمنياً السلامة للجميع.