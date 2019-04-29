شكرا لقرائتكم خبر عن «تراحم» تدعم الجمعيات المتخصصة لخدمة الفئات المشمولة بالرعاية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة اللجنة، بحضور مدير عام السجون نائب رئيس اللجنة اللواء محمد بن علي الأسمري، وذلك في مقر الأمانة العامة للجنة بالرياض.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أهم إنجازات اللجنة خلال عام 2018، ونتائج التحول في برامج وخدمات اللجنة الموجهة للفئات المستهدفة. كما استمع المجلس لإيضاح حول أبرز المستجدات والفعاليات لدى اللجنة الرئيسية وفروعها من الأمين العام للجنة فهد بن عبدالله الراجح. وأوضح الراجح أن المجلس ناقش عددا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، يأتي في مقدمتها الاطلاع على الحساب المالي الختامي للأمانة العامة للجنة لنهاية العام المالي 2018، إلى جانب مناقشة مشروع تأسيس ودعم الجمعيات المتخصصة لخدمة الفئات المشمولة برعاية اللجنة.

وفي ختام الجلسة، اطلع أعضاء مجلس الإدارة على آخر تطورات مشروع الإستراتيجية الشاملة لتطوير منظومة العمل باللجنة وفروعها.