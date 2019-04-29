نظام نور لمعرفة نتائج الطلاب بالسجل المدني.. رابط استعلام نظام نور برقم الهوية

نظام نور لمعرفة نتائج الطلاب بالسجل المدني فقد صرحت وزارة التعليم السعودية، أنه فى غضون أيام سيتم نتائج جميع الطلاب نظام نور، وذلك عبر موقع نور المركزى، حيث أكدت مصادر داخل وزارة التعليم بأن نتائج نظام نور سوف يتم اعلانها عن طريق رقم الهوية أو من خلال رقم السجل المدني، ونظام نور تم اصداره لخدمة الطلاب، ومعرفة الجداول الدراسية، وللاطلاع على المنهاج التعليمية تفصيليا وجميع العاملين فى وزارة التعليم، سواء معلميين أو اداريين، ويمكن لغير السعودين الاستعلام عن نتائج أبنائهم.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب على موقع نور

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج عن طريق دخول موقع نور لنتائج الطلاب.

بعدها يختار الطالب الإشعار الخاص بنتيجة الطالب، ثم دخول الصفحة التى تليها.

نظام نور لنتائج الطلاب 1440 برقم الهوية ورمز التحقق.. رابط مباشر

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ثم يختارالفصل الدراسي الخاص به، وبعدها يختار النظام الدراسي، ويدخل الإدارة التعليمية التابع لها.

بعد ذلك يتم إدخال اسم المدرسةالخاصة بالطالب، والصف الدراسى التابع له، والقسم ثم يكتب اسمه، ويضغط على خانة الحصول على النتيجة، وبالامكان طبع النتيجة.

وفرت وزارة التربية والتعليم السعودية رابط نور برقم الهوية حتى يسهل الحصول على النتائج دون كتابة اسم المستخدم ورقم المرور، تسهيلا على الطلبة فى الحصول على نتائج الطلاب، وسيتم تفعيل الصفحة بعد الاعلان عن النتيجة.

المسؤولون عن نظام نور وفروا خدمة الاشتراك فى رسائل الواتس اب بالنسبة لمستخدميها حتى يعرفوا موعد ظهور النتيجة، كما يوجد أيضا خدمة التليجرام لكل الطلبة والطالبات الذين يريدون معرفة موعد اعلان النتيجة فيمكنهم الاشتراك.

نظام نور باستخدم رقم الهوية فقط

تم انشاؤه لكل الطلاب الذين يجدون صعوبة فى الدخول إلى موقع نور، وتقابلهم مشاكل فى ادخال اسم المستخدم و رقم المرور، ولكن طريق رابط نور باستخدام رقم الهوية سيتم فقط ادخال رقم الهوية وبعد ذلك سيقوم الطالب بادخال رقم التحقق.

نظام نور الذى أنشأته المملكة العربية السعودية لخدمة جميع العاملين فى مجال التعليم سواء المدرسين و المدرسات و أيضا الادارايين الذين يعملون داخل المدارس فى جميع المدن السعودية.