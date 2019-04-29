، "الخضيري": تابِع الرياضة واستمتِع بها.. وابتعد عن متصدري "الطقطقة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتقد وقوع وفيات ومشاجرات.. وتساءل: لماذا هذا الاحتقان الخاطئ الذي يقود للضرر؟!

حذَّر أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، من متابعة مثيري التعصب ومثيري الاحتقان والمهاترات ومتصدري "الطقطقة"، متسائلاً عن سبب وجود حالات مؤسفة لمشجع توفِّي أثناء مباراة، وآخر تشاجر مع أصدقائه، وثالث أُصيب بجلطة، ورابع تشاجر مع زوجته.. وقال: لماذا هذا الاحتقان الخاطئ الذي يقود للضرر؟!

وكتب "الخضيري" تغريدة من حسابه بتويتر، قال فيها: "المشجع الذي توفي أثناء مباراة! و(س) تشاجر مع أصدقائه وأُصيب بجلطة، و(ص) تشاجر مع زوجته بسبب الرياضة وصار ضحية؟ ما سبب تلك الحالات المؤسفة؟ ولماذا هذا الاحتقان الخاطئ الذي يقود للضرر؟ تابِع الرياضة، واستمتِع، ولكن لا تتابع مثيري التعصب ومثيري الاحتقان والمهاترات ومتصدري (الطقطقة)".

وكان حساب هاشتاق السعودية على "تويتر" قد أشار إلى وفاة المشجع النصراوي سلطان مفرح البشري أثناء مباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين إثر إصابته بنوبة قلبية.

ودشن ناشطون وسمًا باسم "البشري"، كتبوا من خلاله تغريدات، حملت له دعوات بالرحمة والمغفرة.