، "آل سويلم" يوجّه بتخصيص دخل مباراة النصر والوصل لأسرة الراحل "البشري" ،

محمد بن مسعود - الدمام - وجّه سعود آل سويلم رئيس نادي النصر بتخصيص دخل الفريق في مباراة النصر القادمة لأسرة الفقيد سلطان بن مفرح البشري، الذي وافته المنية عقب نهاية مباراة النصر مع الاتحاد مساء أمس الأول ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وكتب حساب نادي النصر على "تويتر" : "يتقدم رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود بن محمد آل سويلم باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الشرف والإدارة وجماهير النادي وكل منسوبيه بأحر التعازي والمواساة لأسرة مشجع نادي النصر سلطان بن مفرح بن حامد البشري الذي انتقل إلى رحمة الله السبت الماضي، داعيًا المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ووجّه "آل سويلم" بتخصيص حصة النادي من دخل تذاكر مباراة النصر المقبلة أمام نادي الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا والتي ستُقام على ملعب الملك فهد الدولي لأسرة الفقيد سلطان البشري.



وكانت "الخليج 365" قد انفردت بنشر تفاصيل وفاة المشجع النصراوي "سلطان بن مفرح البشري" في خبر تحت عنوان: "وفاة المشجع النصراوي" البشري" عقب الخسارة أمام الاتحاد .. هنا التفاصيل ".. حيث كشف أحد أقربائه تفاصيل وفاته عقب المباراة خلال عودته إلى منزله في عسفان شمال جدة".